Минздрав РФ представил цветовую гамму формы медиков в зависимости от должности

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Минздрав России представил шесть рекомендованных цветов формы медицинских работников; они распределяются в зависимости от должности, говорится в документе, с которым ознакомился "Интерфакс".

В документе отмечается, что цветовая гамма одежды медработников "формируется в соответствии с иерархической ветвью организации".

Руководящему персоналу рекомендуется носить форму фиолетового цвета, врачебному персоналу - темно-зеленого, среднему медицинскому персоналу - салатового цвета.

Форма лавандового цвета рекомендуется младшему медицинскому персоналу; голубого цвета - административному персоналу, серого цвета - немедицинским и хозяйственным службам, а также IT-специалистам, говорится в документе.

Цветовая гамма представлена в документе - "Методические рекомендации для руководителей медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи".

"В рамках формирования единых подходов к организации первичной медико-санитарной помощи важной задачей является создание единого стиля медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Настоящие методические рекомендации содержат предложения к внешнему виду сотрудников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению, медицинской одежде, а также ее характеристикам в зависимости от видов деятельности сотрудников и правила пользования рабочей одеждой", - отмечается в документе.