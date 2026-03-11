День траура объявлен в Брянской области

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 11 марта днем траура по погибшим в результате удара ВСУ по центру Брянска.

"В связи с трагическими событиями, произошедшими в Брянске 10 марта 2026 года, повлекшими за собой многочисленные жертвы и пострадавших", губернатор объявил 11 марта в регионе днем траура, говорится в сообщении Управления молодежной политики Брянской области на странице в социальной сети "ВКонтакте" в среду.

Во вторник власти сообщили о ракетном ударе ВСУ по областному центру. По данным губернатора, погибли шесть человек, еще 37 пострадали.