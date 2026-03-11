Средства ПВО в течение суток сбили две ракеты Storm Shadow ВСУ и 350 беспилотников

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов HIMARS и 350 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России в среду.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, четыре управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

