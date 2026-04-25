Поиск

Три человека погибли и пятеро ранены в результате атак ВСУ в ЛНР

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали дронами гражданские объекты в Луганской Народной Республике, три человека погибли, пятеро получили ранения, есть разрушения среди жилых домов, сообщил в субботу глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Ночью серьезный удар пришелся по жилым домам села Солонцы Троицкого округа. К несчастью, там погибли три человека, еще двое ранены. Полностью разрушены четыре дома. МЧС ликвидировали возгорание, проводится разбор завалов", - написал он в своем канале в Мах.

Также, по его данным, в результате атаки ВСУ по гражданскому автомобилю в Рубежном ранены пожилые мужчина и женщина. "Повторно вражеский БПЛА ударил по дорожной технике, ранен работник дорожной службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил Пасечник.

Глава региона сообщил, что в результате ударов ВСУ по Лисичанску повреждены жилые дома.

"В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка. Повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк", - написал глава ЛНР.

Сотрудники Следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия атаки ВСУ, добавил Пасечник.

ЛНР Леонид Пасечник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека погибли и пятеро ранены в результате атак ВСУ в ЛНР

Володин поблагодарил руководство КНДР и корейский народ за помощь в освобождении Курской области

В Бурятии ограничили доступ в район горы Мунку-Сардык, где туристы попали под лавину

Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Лавины сошли на автодорогу в Кабардино-Балкарии и перекрыли подъезд к турбазе

В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

 В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

Спасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в Бурятии

 Спасатели обнаружили тела еще двух попавших под лавину туристов в Бурятии

Путин подписал закон, изменяющий порядок декларирования доходов российскими чиновниками

Тюменская область ввела режим беспилотной опасности

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 127 украинских БПЛА

 Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 127 украинских БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1909 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9128 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов