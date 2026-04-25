Три человека погибли и пятеро ранены в результате атак ВСУ в ЛНР

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали дронами гражданские объекты в Луганской Народной Республике, три человека погибли, пятеро получили ранения, есть разрушения среди жилых домов, сообщил в субботу глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Ночью серьезный удар пришелся по жилым домам села Солонцы Троицкого округа. К несчастью, там погибли три человека, еще двое ранены. Полностью разрушены четыре дома. МЧС ликвидировали возгорание, проводится разбор завалов", - написал он в своем канале в Мах.

Также, по его данным, в результате атаки ВСУ по гражданскому автомобилю в Рубежном ранены пожилые мужчина и женщина. "Повторно вражеский БПЛА ударил по дорожной технике, ранен работник дорожной службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил Пасечник.

Глава региона сообщил, что в результате ударов ВСУ по Лисичанску повреждены жилые дома.

"В Луганске ВСУ ударили вблизи городского автобусного парка. Повреждены фасад, остекление здания и частично автобусный парк", - написал глава ЛНР.

Сотрудники Следственного управления СК России по ЛНР фиксируют последствия атаки ВСУ, добавил Пасечник.