Госдума приняла закон о расширении полномочий ФАС в тарифном регулировании

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, закрепляющий право Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пересматривать предельные уровни розничных цен на электроэнергию и определять распределение необходимой валовой выручки между сетевыми организациями в случае систематического неисполнения регионами ее решений.

Документ (N1081974-8) в ноябре 2025 г. внесло в парламент правительство.

Принятый закон устанавливает, что если региональный орган тарифного регулирования два и более раза в течение года не исполняет решение или предписание ФАС, принятое по итогам рассмотрения разногласий между регуляторами, регулируемыми организациями и потребителями, то регулятор получает право пересмотреть установленные в регионе предельные уровни цен (тарифов) на розничных рынках электроэнергии в течение срока их действия, чтобы привести их в соответствие с законодательством. После такого пересмотра региональный регулятор обязан в течение одного месяца скорректировать тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

ФАС в случае, если региональный орган тарифного регулирования два и более раза в течение года не исполняет решение или предписание регулятора, также получает право в порядке, установленном правительством РФ, определить распределение необходимой валовой выручки между сетевыми организациям.

"Решение органа государственной власти субъекта РФ об утверждении им цен (тарифов) должно быть приведено в соответствие с решением федерального органа исполнительной власти, определяющим распределение необходимой валовой выручки сетевых организаций между ними, в течение одного месяца", - следует из принятого закона.

Документ устанавливает ограничение предельного срока нахождения руководителя регионального органа тарифного регулирования в статусе исполняющего обязанности - не более четырех месяцев.

Кроме того, предусматривается введение процедуры согласования руководителей органов регулирования в сферах жилищно-коммунального хозяйства по аналогии с действующим порядком в сфере электроэнергетики.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на практике органы тарифного регулирования неоднократно не исполняют решения ФАС об отмене тарифных решений, принятых с нарушением законодательства. При этом привлечение виновных лиц к административной ответственности не обеспечивает обязательного исполнения таких решений.

Принятый закон также закрепляет на уровне федерального закона статус федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система тарифного регулирования" (ЕИАС). Система функционирует с начала 2010-х годов, обеспечивая электронный документооборот между ФАС, региональными тарифными органами и регулируемыми организациями, однако до сих пор ее статус не был закреплен на уровне федерального закона. Согласно новой статье 7.1 закона "О естественных монополиях", оператором ЕИАС является ФАС, при этом отдельные функции оператора могут быть переданы подведомственному учреждению службы. Положение о системе утверждает правительство. Аналогичные отсылочные нормы вносятся в законы об электроэнергетике, теплоснабжении, обращении с ТКО, водоснабжении и водоотведении.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

