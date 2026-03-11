Два человека ранены из-за ударов дронов в Белгородской области

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в регионе в результате ударов украинских дронов по автомобилям в среду.

"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа дрон нанес удар по "ГАЗели". Женщина самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ. У нее диагностировали множественные осколочные ранения рук и ног. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его сведениям, машина повреждена.

В городе Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль.

"Мужчину с осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - сообщил губернатор.

Автомобиль поврежден.