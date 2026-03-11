Поиск

Путин выразил признательность Алиеву за содействие в эвакуации россиян из Ирана

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Путин выразил Алиеву "признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию", говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"При обмене мнениями по текущей ситуации в Ближневосточном регионе лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, были затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонней повестки дня. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества", - сказано в сообщении.

