"Уральские авиалинии" завершили вывоз туристов из ОАЭ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" завершили перевозку туристов из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, в период с 4 по 10 марта "Уральские авиалинии" доставили в РФ более 3 тыс. пассажиров. Было выполнено 18 специальных рейсов, в том числе девять - в Москву (Домодедово), шесть - в Екатеринбург и три - в Сочи.

"В настоящее время авиакомпания сократила количество планируемых к выполнению рейсов в ОАЭ", - говорится в сообщении.