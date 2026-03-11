Поиск

Иностранный волонтер погиб в Курской области в результате атаки дрона

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Волонтер, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис, стал жертвой атаки украинского дрона на автомобиль в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Мах.

Как написал Хинштейн, 40-летний мужчина, который находился за рулем машины, получил множественные ранения в результате удара. "По дороге в больницу (...) он скончался", - добавил губернатор.

По его данным, инцидент произошел в ночь на среду на автодороге Дьяконово - Суджа вблизи села Большое Солдатское Большесолдатского района: FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал гражданский автомобиль.

Сент-Китс и Невис (официальное название - Федерация Сент-Китс и Невис) - государство в восточной части Карибского моря, состоящее из двух островов - Сент-Китса и Невиса, относящихся к Малым Антильским островам.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 марта 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область
