Росстат отметил снижение доли прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В 2025 году доля прибыльных хозяйств в двух основных отраслях сельского хозяйства - растениеводстве и животноводстве - составила 78,2% что на 3,4 п.п меньше, чем в 2024 году (81,6%), сообщил Росстату.

Доля убыточных выросла до 21,8% с 18,4% соответственно.

Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в данных сферах.

В рыболовстве и рыбоводстве доля прибыльных хозяйств выросла до 71,9% с 61,3% годом ранее, убыточных - соответственно снизилась до 28,1% с 38,7%.

В целом по сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству доля прибыльных хозяйств составила 76,9% (79,3% год назад), убыточных - 23,1% (20,7%).

Росстат также сообщил, что прибыль сельхозорганизаций в растениеводстве и животноводстве в 2025 году составила 652,7 млрд рублей, что на 13,2% меньше, чем годом ранее, убыток вырос в 1,65 раза, до 143,9 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат в этих отраслях составил 508,8 млрд рублей (на 23,5% меньше).

Прибыль рыболовства и рыбоводства выросла в 1,6 раза, до 166 млрд рублей, убыток снизился на 30,9%, до 28,8 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат составил 137,2 млрд рублей (в 2,2 раза больше).

Общая прибыль сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства в 2025 году составила 827 млрд рублей, что на 4,3% меньше, чем в 2024 году, убыток - 183,2 млрд рублей (на 35,7% больше). Сальдированный финансовый результат снизился на 11,8% до 643,8 млрд рублей.

По данным Росстата, прибыль производителей пищевых продуктов в 2025 году увеличилась на 1,4%, до 841,2 млрд рублей, убыток вырос в 1,8 раза, до 109,1 млрд рублей. Сальдированный результат сократился на 5% до 732,1 млрд рублей.

Производители напитков увеличили прибыль на 21,3%, до 228,5 млрд рублей, убыток - на 18,6%, до 17 млрд рублей. Сальдированный результат увеличился на 21,5%, до 211,5 млрд рублей.

Прибыль табачной отрасли составила 172,8 млрд рублей, что на 24,5% больше, чем в 2024 году, убыток - 6,3 млрд рублей (рост в 8,4 раза). Сальдированный результат вырос на 20,6%, до 166,5 млрд рублей.

