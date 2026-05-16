Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

Последствия пожара на АЗС в Пятигорске
Фото: Данил Киселев/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В результате взрыва, который произошел на АЗС в Пятигорске (Ставропольский край) при разгрузке автомобиля-газовоза, пострадали шесть человек, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров в своем канале в Мах.

"Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести. Еще четыре человека доставлены в медучреждения", - написал он.

Губернатор отметил, что пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Позже Владимиров добавил, что в расположенном неподалеку от заправки многоквартирном доме в нескольких квартирах выбиты стекла, конструкции здания не пострадала.

"Администрация Пятигорска проводит обход. Определились с главой города, что людям будет оказана помощь с восстановлением остекления", - уточнил он.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело. "По данному факту следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении СКР по Ставропольскому краю в канале в Мах.

На месте ЧП работают следователи и следователи-криминалисты СК России. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, назначаются необходимые экспертизы.

Как сообщалось, взрыв произошел на газовой заправочной станции в Пятигорске в субботу утром. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров. В тушении пожара задействованы 45 человек и 15 единиц техники.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью сообщает, что происходит горение на заправке "Росгаз".

