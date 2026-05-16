Пожар на АЗС в Пятигорске локализовали на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пожар после взрыва на АЗС в Пятигорске (Ставропольский край) локализован на площади 1 тыс. кв. метров, говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

Как сообщалось, в субботу на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Пострадали шесть человек, они госпитализированы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью, инцидент произошел на заправке "Росгаз".

СУ СКР по региону по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).