Глава МАГАТЭ Гросси прилетит в Россию в четверг

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию в четверг, чтобы принять участие в межведомственных консультациях с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Ранее руководитель госкорпорации сообщил, что встретится с Гросси вечером 12 марта. Предполагается, что мероприятие будет нести неформальный характер.

Межведомственные консультации МАГАТЭ и "Росатома" пройдут в пятницу. В них также примут участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. По словам Лихачева, стороны намерены обсудить ситуацию на Запорожской АЭС, в Энергодаре, а также обстановку на АЭС "Бушер" в Иране.

Предыдущая встреча Лихачева и Гросси прошла 3 декабря в Вене. Тогда стороны обсуждали основные направления двустороннего сотрудничества, а также вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и участие "Росатома" в тематических инициативах и программах МАГАТЭ.