Пожар в здании панорамы в Севастополе локализован на площади 600 кв. метров

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Пожар в здании панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Локализацию на 600 кв. м мы подтверждаем", - сказали в главке.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщил в среду, что беспилотник повредил здание панорамы "Оборона Севастополя", внутреннее убранство музея уничтожено. Пострадавших и погибших нет.