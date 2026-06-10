Воздушно-космические силы России возглавил Александр Чайко

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, следует из информации, размещенной в среду на сайте Минобороны РФ.

Чайко сменил Виктора Афзалова, который командовал ВКС с октября 2023 года. Афзалов тогда сменил в этой должности Сергея Суровикина.

ВКС - вид Вооруженных сил РФ. В его состав входят Военно-воздушные силы, Космические войска и войска ПВО-ПРО (противовоздушной-противоракетной обороны).

Согласно сайту Минобороны России, Чайко назначен главкомом ВКС указом президента РФ в мае 2026 года.

Ранее о назначении Чайко главкомом ВКС сообщали газеты РБК и "Ведомости", ссылаясь на источники.

Согласно биографии, которая опубликована на сайте Минобороны РФ, Чайко родился в 1971 году в Московской области. В 1992 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР. После окончания училища проходил военную службу на основных командных должностях - от командира разведывательного взвода до командира мотострелкового батальона.

В 2001 году Чайко окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ им. М.Фрунзе, в 2012 году - Военную академию Генштаба. После ее окончания проходил службу в должностях заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа, начальника штаба - первого заместителя командующего общевойсковой армией Западного военного округа. С апреля 2014 года - командующий общевойсковой армией, с апреля 2015 года - командующий танковой армией Западного военного округа. В мае 2017 года назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. С января 2019 года - первый заместитель начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

С сентября 2019 по июнь 2021 года и с мая 2022 по июнь 2025 года командовал группировкой российских войск в Сирии.

В декабре 2021 года назначен командующим войсками Восточного военного округа.

С июня 2025 года по май 2026 года - заместитель начальника российского Генштаба.

Чайко - участник боевых действий.

Согласно сайту Минобороны РФ, награжден орденом "За военные заслуги", орденом Суворова, орденом Александра Невского, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней с мечами, медалью Жукова, многими медалями, в том числе иностранных государств.

По данным сайта Минобороны РФ, указом президента за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, в июне 2020 года Чайко присвоено звание Героя РФ с вручением знака особого отличия - медали "Золотая Звезда".