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Атакованный дронами колледж в Старобельске планируют восстановить

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос восстановления колледжа в Старобельске, который был атакован Киевом, в настоящее время аттестация студентов там завершается, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

"Прорабатываем вопрос восстановления разрушенных объектов. Уверен, что мы восстановим колледж. Это очень важно, эта работа ведётся", - сказал Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

Он отметил, что аттестация студентов колледжа в Старобельске завершается, все 329 учащихся до 10 июля получат аттестаты.

Кроме того, все желающие отдохнуть этим летом будут направлены в федеральный центр "Смена".

Минпросвещения Старобельск Сергей Кравцов
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