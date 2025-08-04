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Исполнители теракта в Crocus City Hall признали вину и заявили о раскаянии

Исполнители теракта в Crocus City Hall признали вину и заявили о раскаянии
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Четверо непосредственных исполнителей теракта в подмосковном Crocus City Hall заявили о признании вины и просили прощения у потерпевших, сообщила представитель потерпевших Людмила Айвар.

"Фаридуни, Мирзоев, Файзов, Рачабализода признали себя виновными в содеянном, раскаялись, попросили прощения у потерпевших", - сказала она журналистам.

По словам Айвар, другие фигуранты признали вину частично или заявили, что не признают вину в теракте. При этом они подтвердили, что переводили деньги, а также сдавали квартиру исполнителям теракта, но не знали об их намерениях.

Адвокат сообщила, что далее в заседании будут исследоваться материалы о личностях подсудимых, после чего гособвинитель попросит продлить их арест на полгода.

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Заседание проходит в закрытом от слушателей режиме.

В понедельник суд начал рассматривать по существу дело в отношении 19 обвиняемых. Фигурантам дела предъявлены обвинения в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

Во время перерыва в процессе одна из потерпевших заявила журналистам, что хотела бы, чтобы фигуранты дела "понесли максимальное наказание". "Я надеюсь на справедливое решение суда. Эти люди должны понести наказание в соответствии с законом", - сказала она.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, в результате теракта погибли 147 человек, пострадали 336. Три человека пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 млрд рублей.

В мае 2024 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что "подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"), находившимися в афгано-пакистанской зоне".

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Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщала, что шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации этого теракта.

По данным СКР, они завербовали четверых исполнителей нападения - Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду - и организовали их обучение за границей. Кроме того, ряд обвиняемых по делу планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске.

По версии следствия, преступление было спланировано и осуществлено при участии украинских спецслужб. В СК РФ заявляли, что после совершения теракта четверо исполнителей пытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 марта 2024 года – 04 августа 2025 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall
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