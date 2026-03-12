Поиск

"Росатом" пока не собирается уходить из Ирана

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация не намерена прекращать строительство второго и третьего блоков на АЭС "Бушер" и уходить из Ирана.

"Сама стройка - второй и третий блоки - не уходят из приоритетов корпорации. Уходить оттуда точно не время", - сказал он отраслевому изданию "Страна Росатом".

При этом Лихачев считает, что конфликт будет долгим.

"Если смотреть на ситуацию по тому, что лежит на поверхности, конфликт будет затяжной - и он будет фундаментально влиять и на мировую экономику, и на мировую логистику, и на мировое общественное мнение", - сказал Лихачев.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (энергоблоки II и III на 2,1 тыс. МВт суммарно). Работы по II энергоблоку планировалось завершить в 2024 году, по III энергоблоку - в 2026 году.

В конце февраля 2025 года Лихачев сообщал, что определена площадка для ещё одной АЭС российского дизайна в Иране, но до начала работ на ней еще далеко.

Хроника 28 февраля – 12 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Алексей Лихачев Бушер Иран Росатом
