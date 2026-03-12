Поиск

Турецкий посол в Москве заверил россиян в безопасности туризма в его стране

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - События на Ближнем Востоке не затрагивают Турцию, страна остается безопасной для туристов, заявил на пресс-конференции посол страны в России Танжу Бильгич.

"Все, что происходит, происходит в тысяче километров от Турции и никак ее не затрагивает. Мы уверены, что Турция в 2026 году станет самой безопасной страной для туристов. Наша страна уже долгие годы доказывает, что она безопасна, и ничего в этом плане не изменилось", - сказал он в рамках рабочей встречи турецких отельеров с турагентствами, организованной туроператором Anex.

По его словам, сейчас в Турции нет негативных последствий от войны для статистики продаж отелей, как это происходит в странах, которые напрямую затронуты конфликтом.

Авиасообщение на Ближнем Востоке парализовано с 28 февраля из-за ракетных ударов США и Израиля по Ирану и его ответных ударов. МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в ОАЭ, Катар, Оман, Кувейт, Саудовскую Аравию и Бахрейн, а туроператорам - приостановить продажу туда туров.

Хроника 28 февраля – 12 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Минэкономразвития МИД Турция Танжу Бильгич
