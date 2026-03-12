Российские клиенты туроператора Anex переориентируются на Египет и Турцию

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Около 30% клиентов туроператора Anex выбрали другие направления после закрытия ближневосточных стран, чаще всего это Египет и Турция, сообщил гендиректор компании Эльдар Мусаоглу на рабочей встрече турецких отельеров с турагентствами, организованной туроператором.

"Попросили о возврате денег порядка 70%. Из тех заявок, которые аннулировались, почти 30% - это перебронирование на другие направления. Мы стараемся работать с агентствами, чтобы они убеждали клиентов перебронировать туры, так как сами в этом заинтересованы", - сказал он.

По словам Мусаоглу, чаще всего вместо стран Персидского залива туристы выбирают Египет и Турцию, где в конце апреля начинается высокий сезон. Популярны также Таиланд и Вьетнам, но там сложнее найти места в отелях. Замену на туры по России, в Краснодарский край клиенты туроператора не рассматривают, так как там в марте еще не сезон.

Эксперт добавил, что до начала конфликта раннее бронирование туров в Турцию в январе-феврале шло с опережением показателей 2025 года на 10%. А бронирования люксовых отелей 5* выросли вдвое. Глубина продаж также увеличилась на 10%, а средний чек - на 8%.

В целом, по словам главы Anex, в тройку самых популярных у туроператора стран входят сейчас Египет, Турция и Вьетнам.

Минэкономразвития 3 марта рекомендовало россиянам не ездить в шесть стран Персидского залива, а туроператорам - приостановить продажу туров.