Песков назвал атаки Киева на компрессорные станции безответственными на фоне ситуации в мире

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Попытки киевского режима атаковать с помощью дронов станции "Русская" и "Береговая" являются проявлением безответственности на фоне глобального энергетического кризиса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции "Русская", которая обеспечивает на берегу работу "Турецкого потока", и компрессорной станции "Береговая", которая обеспечивает на берегу работу "Голубого потока" - это очень тревожная информация", - сказал представитель Кремля.

"Мы с вами помним, что президент Путин совсем недавно говорил об имеющихся у наших спецслужб данных о том, что киевский режим планирует диверсии на вышеупомянутых трубопроводах, которые сейчас имеют огромное значение, которое трудно переоценить с точки зрения энергетической безопасности континента", - подчеркнул Песков.

"Особенно безответственными подобные действия киевского режима можно назвать на фоне назревающего изо дня в день энергетического кризиса в глобальном масштабе", - заявил он. По словам представитель Кремля, это "лишний раз подчеркивает, собственно, натуру и сущность киевского режима".

Он также посчитал уместным напомнить заявление президента РФ Владимира Путина о том, что "мы уже неоднократно доводили до наших друзей в Анкаре информацию о вынашиваемых киевским режимом планах по актам саботажа и диверсиям в инфраструктуре упомянутых потоков".