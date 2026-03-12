Российская атомная подлодка провела пуск крылатой ракеты на учении в Баренцевом море

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Многоцелевая атомная подлодка "Казань" выполнила стрельбу крылатой ракетой "Оникс" из подводного положения на учении в Баренцевом море, сообщила в четверг пресс-служба Северного флота.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Казань" из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, обозначавшей корабль условного противника и находившейся на удалении до 300 километров", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Данные объективного контроля свидетельствуют, что головная часть ракеты "Оникс" поразила морскую мишень, сообщили во флоте.

"К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота", - проинформировали в пресс-службе.

