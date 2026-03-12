РФ и КНР вместе работают над раскрытием транспортно-логистического потенциала СМП

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай ведут работу по дальнейшему раскрытию транспортно-логистического потенциала Северного морского пути, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Совместно с партнерами из Китая ведется работа по дальнейшему раскрытию транспортно-логистического потенциала Северного морского пути, освоению минеральных ресурсов, продвижению научно-исследовательской деятельности в высоких широтах", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что Россия и Китай "выступают за сохранение мира и стабильности, предотвращение военно-политической напряженности в Арктике".

"Видим большой интерес китайских друзей к продвижению проектов в российском Заполярье. Открыты к такому взаимодействию", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова отметила, что Россия "неизменно открыта для конструктивных контактов по Арктике и с другими внерегиональными государствами, что способствует поддержанию международного диалога в регионе и снижению градуса военно-политического противоборства".

Вместе с тем, она заявила, что "приоритетная цель НАТО состоит в сужении нейтрального пространства по всему периметру российских границ". Дипломат отметила, что "в этом смысле перестала быть исключением и уже Арктика, в которой долгие годы главенствовал принцип "высокие широты - низкая напряженность".

"И в последнее время мы все более отчетливо видим, что концепция поменялась. Вместо конструктивной повестки сотрудничества в регионе навязывается геополитическое противостояние. Уровень конфликтности в высоких широтах стремительно растет, и гипотетический сценарий возникновения конфликта с нашей страной в Арктике НАТО рассматривает уже давно", - заявила Захарова.