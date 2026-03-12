Поиск

Восемь человек погибли при ударе ВСУ по медучреждению в ДНР

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что Украина в минувший вторник нанесла удар по стационарному медицинскому учреждению на территории Донецкой народной республики, есть погибшие.

"10 марта около 3:40 по московскому времени киевским режимом был преднамеренно нанесен удар с применением четырёх БПЛА самолётного типа по стационарному медицинскому учреждению на территории Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны РФ в четверг.

"В результате террористического удара киевского режима погибло восемь медиков. Ещё десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка",- сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что на момент удара в медучреждении находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала.

"Данный объект никогда не использовался в военных целях и его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали", - отметили в ведомстве.

