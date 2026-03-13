Разлив дизельного топлива произошел из-за подтопления теплохода на Енисее

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Спасатели локализуют разлив дизельного топлива после затопления теплохода на реке Енисей в городе Красноярске, сообщает пресс-служба регионального аварийно-спасательное формирования "Спасатель".

"Вечером 12 марта поступило сообщение, что в Красноярске из затонувшего теплохода на реке Енисей, возле берега в районе улицы Пограничников, идет утечка дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда установили 30 метров боновых заграждений, предоставленных "Енисейречтрансом", чтобы локализовать разлив.

Также обработано 70 кв. м поверхности акватории биоразлагаемым сорбентом.

Как уточнили в пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, подтопление теплохода "Тавис" произошло около 22 часов (18:00 по Москве).

Красноярская транспортная прокуратура контролирует ликвидацию последствий происшествия, проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Причины и обстоятельства устанавливаются.