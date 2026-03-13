Поиск

Разлив дизельного топлива произошел из-за подтопления теплохода на Енисее

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Спасатели локализуют разлив дизельного топлива после затопления теплохода на реке Енисей в городе Красноярске, сообщает пресс-служба регионального аварийно-спасательное формирования "Спасатель".

"Вечером 12 марта поступило сообщение, что в Красноярске из затонувшего теплохода на реке Енисей, возле берега в районе улицы Пограничников, идет утечка дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда установили 30 метров боновых заграждений, предоставленных "Енисейречтрансом", чтобы локализовать разлив.

Также обработано 70 кв. м поверхности акватории биоразлагаемым сорбентом.

Как уточнили в пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, подтопление теплохода "Тавис" произошло около 22 часов (18:00 по Москве).

Красноярская транспортная прокуратура контролирует ликвидацию последствий происшествия, проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

Енисей Красноярск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные нейтрализовали за ночь 176 беспилотников ВСУ

Таиланд выдал РФ фигуранта дела о вымогательстве в особо крупном размере

 Таиланд выдал РФ фигуранта дела о вымогательстве в особо крупном размере

Ставропольский губернатор сообщил об отражении атаки на промзону Невинномысска

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

 Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

Три воздушные цели сбиты над территорией Севастополя

Росавиация ограничила сертификат AZUR air после выявленных нарушений

 Росавиация ограничила сертификат AZUR air после выявленных нарушений

Минэкономразвития оценило в 7 млрд руб. ущерб туроператоров от конфликта на Ближнем Востоке

 Минэкономразвития оценило в 7 млрд руб. ущерб туроператоров от конфликта на Ближнем Востоке

Что произошло за день: четверг, 12 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 692 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8639 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });