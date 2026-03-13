Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу сохранил восходящий импульс четверга на фоне взлетевшей нефти (фьючерс на Brent завершил четверг ростом выше $100 за баррель впервые с 2022 года) из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки снижаются из-за опасений разгона инфляции. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,1%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2875,41 пункта (+0,1%); лидерами роста выступили акции "Русала" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 марта, составляет 79,0671 руб. (-0,09 копейки).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,2% "префы"), "Норникеля" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "ВК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), "Хэдхантера" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Под снятие США всех ограничений подпадают около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите", - написал Дмитриев в телеграме.

На фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии, отметил он.

Между тем, министр энергетики США Крис Райт заявил ранее, что США не намерены смягчать санкции в отношении нефтяного сектора России. "Россия не получит смягчения санкций", - цитируют его интервью американские СМИ.

Кроме того, по словам главы Минэнерго, США также в будущем могут отказаться от поставок обогащенного урана из РФ.

Ранее в Кремле заявили, что тема взаимодействия России и США на энергетических рынках является фактором стабилизации на этих рынках, она обсуждается в ходе диалога двух стран, но пока рано говорить об эффективном взаимодействии в этой сфере.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках преобладают продажи, а цены на энергоносители, несмотря на объявленные крупнейшими странами меры стабилизации, вновь стремятся к недавним максимумам, что подчеркивает актуальность рисков замедления всей мировой экономики в случае разгара инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС пока не преодолели сопротивлений 2880 пунктов и 1150 пунктов соответственно, получая поддержку главным образом со стороны сырьевого сектора.

В пятницу рынок вечером будет оценивать данные Росстата по инфляции за февраль - ожидается замедление темпов роста потребительских цен с 6% до 5,7% г/г, что стало бы умеренно позитивным сигналом перед заседанием ЦБ РФ 20 марта, полагает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также отмечает, что на рынке акций РФ поддержку получают бумаги нефтегазового сектора за счет высоких цен на энергоносители на фоне продолжающихся военных действий вокруг Ирана и остановки торгового судоходства в Ормузском проливе.

Международное энергетическое агентство (МЭА) на фоне конфликта на Ближнем Востоке резко, более чем вдвое, понизило прогноз роста мировых поставок нефти на 2026 год - с 2,4 млн б/с до 1,1 млн б/с. МЭА считает, что в марте из-за блокады Ираном Ормузского пролива мировые поставки могут рухнуть на 8 млн б/с и достигнуть самого низкого уровня с начала 2022 года - 98,8 млн б/с.

Тем временем, в очередном мартовском макроэкономическом бюллетене "О чем говорят тренды" Банк России отметил, что перенос повышения НДС и других налогов в цены по большей части закончился, и что вторичные эффекты от налоговых новаций на инфляцию оказались невелики. Это позволяет инвесторам надеяться на продолжение курса ЦБ РФ на снижение ключевой ставки, хотя регулятор оговаривает, что для устойчивого возврата к цели по инфляции целесообразно поддержание жесткости денежно-кредитной политики, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи пока сохраняет позитивную динамику в рамках восходящего канала, продолжая продвигаться в сторону 3000 пунктов, несмотря на волатильность. Локальное сопротивление переместилось вверх чуть выше 2950 пунктов, а локальная поддержка образовалась выше 2700 пунктов, полагает Калачев.

В США накануне индексы акций снизились на 1,5-1,8% во главе с Nasdaq на фоне подъема цен на нефть до максимумов с 2022 года из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent по итогам дня подскочила на максимальные с мая 2020 года 9,2%, до $100,46 за баррель. Цена Brent на закрытие рынка оказалась выше отметки $100 за баррель впервые с августа 2022 года.

Подъем цен на нефть способствует росту опасений ускорения инфляции и снижению ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Аналитики Goldman Sachs скорректировали прогноз в отношении следующего снижения базовой процентной ставки Федрезервом, и теперь ожидают, что это произойдет лишь в сентябре, а не в июне.

Рынки в данный момент рассчитывают в лучшем случае лишь на одно уменьшение ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) до конца текущего года, тогда как до начала военного конфликта на Ближнем Востоке прогнозировали два снижения по 25 б.п.

"Инвесторы все больше закладывают в котировки вероятность затяжного конфликта, который может нанести экономике значительный ущерб, - говорится в обзоре Deutsche Bank. - Конкретных признаков деэскалации пока нет, и это удерживает цены на нефть на высоком уровне, а также увеличивает риск стагфляции".

Число новостроек в Штатах в январе выросло на 7,2% относительно предыдущего месяца, до 1,487 млн в пересчете на годовые темпы - максимума с февраля 2025 года, сообщило министерство торговли страны.

Согласно другому отчету Минторга, дефицит внешнеторгового баланса США в январе снизился на 18,2% относительно предыдущего месяца - до $54,5 млрд.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi снизился на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,4%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены локально стабилизировались после взлета накануне.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 7:01 по Москве составила $100,49 за баррель (+0,04% и +9,2% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $95,5 за баррель (-0,2% и +9,7% накануне).

Ближневосточные страны продолжают сокращать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и заполнения нефтехранилищ. При этом президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его больше беспокоит предотвращение появления у Ирана ядерного оружия, чем рост цен на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало перебои поставок нефти из-за ближневосточного конфликта самыми масштабными в истории мирового нефтяного рынка. Ранее страны-участницы договорились о высвобождении рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов.

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил в четверг, что Тегеран не намерен прекращать блокирование Ормузского пролива, и будет дальше использовать это как инструмент давления. Днем ранее иранский подводный беспилотник атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе. Источник в иракской службе безопасности в Басре сообщил CNN, что судно, начиненное взрывчаткой, врезалось сразу в два танкера.

Кроме того, в четверг телеканал CBS News сообщил со ссылкой на два информированных источника, что вертолет ВМС США нанес удар по иранскому судну, которое слишком близко подошло к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море.