Три человека погибли при пожаре в доме в Астраханской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Возгорание частного жилого дома произошло в Харабалинском районе Астраханской области в ночь на пятницу, есть погибшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"ЧП произошло по адресу с. Селитренное, ул. Колхозная, д. 5 на площади 90 кв.м. К моменту прибытия пожарно-спасательных расчетов МЧС России огнём был охвачен весь дом. (...) На пожаре обнаружены трое погибших", - говорится в сообщении.

Среди погибших – 42-летняя женщина и двое мальчиков 2018 и 2013 годов рождения.

В 5:08 (4:08 по Москве) пожар был полностью ликвидирован.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры региона, по предварительным данным причиной возгорания стало замыкание проводки холодильного оборудования.

По данному факту организована процессуальная проверка.

Астраханская область МЧС
