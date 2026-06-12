Путин поручил Белоусову внимательнее отнестись к предложениям участников СВО по техразработкам

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Андрею Белоусову внимательнее отнестись к предложениям военнослужащих в зоне СВО, касающимся технических разработок, которые нужны на поле боя, отметил, что министерство обороны в целом уделяет сегодня большое внимание высокотехнологичному направлению.

На встрече с военнослужащими-участниками СВО Путин заметил, что Белоусов "в значительной степени оказался в кресле министра обороны именно потому, что, будучи гражданским министром, первым вице-премьером, работал по этим высокотехнологичным направлениям".

"Мы именно так и стараемся делать. То, что у наших ребят получается (в плане разработок - ИФ) на линии фронта, вызывает порой удивление. А может быть, и удивляться нечему, потому что вы же понимаете, что есть у противника, а что есть в вашем распоряжении", - сказал президент.

Он обратился к министру обороны: "Попрошу вас в войска дать команду, чтобы командиры чутко относились (к этим вопросам)".

"У нас очень многое приходит из войск, и мы это стараемся использовать на уровне министерства. Один из руководителей группировки, как вы знаете, стал замминистра обороны, потому что он хорошо наладил работу по этому направлению, насоздавал в зоне своей ответственности много предприятий небольших и лабораторий и все это очень быстро применял", - сказал Путин.

В связи с этим он попросил министра обороны: "Если можно максимально разбюрокрачено и более деятельно организовать эту работу, было бы здорово, посмотрите".

Президент попросил участников встречи сразу передать министру обороны их предложения по разработкам.