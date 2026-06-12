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Путин проводит в Кремле встречу с участниками СВО

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в День России проводит в Кремле встречу с военнослужащими-участниками специальной военной операции.

"С удовольствием услышу ваше мнение, ваши оценки о том, что и как происходит и что, по вашему мнению, нужно было бы сделать для того, чтобы задачи решались еще в более ясном, понятном ключе и с максимальным для родины результатом", - сказал он в начале встречи с военными в пятницу.

На встрече с участниками СВО глава государства предложил почтить память погибшего героя России Нарана Очир-Горяева минутой молчания.

По его словам, имена героев России, как Очир-Горяев и другие военнослужащие, надо увековечивать. "Нужно заниматься увековечиванием имен таких наших бойцов, которые реально внесли свою жизнь в укрепление страны, жизнь свою положили", - сказал Путин.

"И улицы надо называть их именами, и школы, где они учились, и так далее. Здесь есть над чем подумать", - отметил президент.

Владимир Путин СВО
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