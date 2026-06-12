Что произошло за день: пятница, 12 июня

Встреча Путина с участниками СВО, увеличение штатной численности ВС РФ, снижение цен на заправках Крыма

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин в День России провел в Кремле встречу с участниками СВО. В ходе мероприятия президент РФ заявил, что группировка ВС РФ в зоне операции превышает 700 тыс. человек и войска продвигаются вперед каждый день. Он также сообщил о работе над созданием беспилотников с ИИ и спутниковой системы для управления боевыми дронами в России.

- Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 7350 военнослужащих. Она установлена в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих.

- Четверо пострадавших были госпитализированы в результате попадания БПЛА в дом в Нижнекамске.

- Власти Крыма достигли договоренности с сетями АЗС "Атан" и "ТЭС" о снижении цены на топливо в регионе с 00:00 13 июня.

- Вашингтон и Тегеран согласовали финальную версию меморандума, объявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф. Продолжается работа для согласования следующих этапов.

- Пассажирские перевозки запретили с 21:00 до 05:00 в ДНР.

- Британский художник Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет. Он был одним из ключевых представителей поп-арта.