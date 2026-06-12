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Путин сообщил, что группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

Путин сообщил, что группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тыс. человек
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Группировка Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции превышает 700 тыс. человек, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Ясно, что у нас там группировка большая - свыше 700 тыс. человек", - сказал Путин на встрече с военнослужащими-участниками СВО в пятницу.

Он заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 июня 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Путин
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