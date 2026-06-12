Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 7350 военнослужащих

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом установил штатную численность Вооруженных сил России (ВС РФ) в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих.

Указ от 12 июня опубликован на портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания.

4 марта сообщалось об указе главы государства об установлении штатной численности ВС РФ в количестве 2 млн 391 тыс 770 человек , в том числе 1 млн 502 тыс 650 военнослужащих.

Таким образом штатная численность Вооруженных сил РФ увеличена на 7350 человек.