Поиск

Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 7350 военнослужащих

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом установил штатную численность Вооруженных сил России (ВС РФ) в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих.

Указ от 12 июня опубликован на портале правовой информации и вступил в силу со дня подписания.

4 марта сообщалось об указе главы государства об установлении штатной численности ВС РФ в количестве 2 млн 391 тыс 770 человек , в том числе 1 млн 502 тыс 650 военнослужащих.

Таким образом штатная численность Вооруженных сил РФ увеличена на 7350 человек.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 7350 военнослужащих

Путин поручил Белоусову внимательнее отнестись к предложениям участников СВО по техразработкам

 Путин поручил Белоусову внимательнее отнестись к предложениям участников СВО по техразработкам

Путин отметил, что ВС РФ ежедневно продвигаются вперед в зоне СВО

Путин сообщил, что в пятницу проведет встречу с начальником Генштаба ВС РФ

Путин сообщил, что группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

 Путин сообщил, что группировка ВС РФ в зоне СВО превышает 700 тыс. человек

Путин проводит в Кремле встречу с участниками СВО

Цены на дизельное топливо и бензин снижают в Крыму

В Новосибирской области сняли введенный из-за пастереллеза карантин

В ДНР запретили пассажирские перевозки в период с 21:00 до 05:00

Средства ПВО за неделю сбили 4776 дронов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2621 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9883 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов