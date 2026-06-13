США планируют вывести из Европы треть своих истребителей

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты планируют вывести из европейских стран-членов НАТО треть размещенных на их авиабазах американских истребителей, сообщает газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их данным, в рамках письменного плана, представленного союзникам в начале июня, из Европы должно быть также выведено значительное количество других военных самолетов и боевых кораблей, которые США предоставляют для операций НАТО в Европе.

План включает сокращение количества истребителей F-16 и F-15E примерно со 150 до 100, самолетов морской разведки с 26 до 15, вывод одной из двух групп бомбардировщиков, предназначенных для обороны Европы и всех восьми самолетов-заправщиков, ранее представлявшихся союзникам. Кроме того, предполагается передислокация подводной лодки с баллистическими ракетами и авианосца вместе с боевыми кораблями, входящими в состав авианосной ударной группы.

Газета отмечает, что Пентагон отказался комментировать конкретные цифры, приведенные в документе, и сослался на заявление своего Европейского командования, сделанное на прошлой неделе, в котором в общих чертах говорилось о намерении сократить обязательства в Европе и переложить выполнение части задач на плечи союзников.

Пентагон пока не обнародовал сроки вывода войск, но американские официальные лица дали понять, что это произойдет очень скоро - гораздо раньше, чем предполагали европейские коллеги, указывается в публикации.

Глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Алексис Гринкевич заявил в начале июня: "В модели вооруженных сил НАТО наблюдается нездоровая зависимость от вооруженных сил США".

Генерал, занимающий должность верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО, добавил: "Президент США Дональд Трамп, министр войны Пит Хегсет и другие ясно дали понять, что это необходимо изменить, и это будет сделано. Этого требует потенциальная реальность одновременного конфликта на нескольких театрах военных действий".

Издание напоминает, что ранее высокопоставленные американские военные публично заявляли о намерении сократить обязательства в Европе и перераспределить силы для защиты американских интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.