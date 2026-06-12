Путин сообщил, что в пятницу проведет встречу с начальником Генштаба ВС РФ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в пятницу проведет встречу с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

"У меня через пару часов начальник Генерального штаба", - сказал он на встрече с военнослужащими-участниками СВО.

Путин добавил, что намерен обсудить на этой встрече вопросы медицинской реабилитации раненых военнослужащих и трудоустройство тех, кто уволился с военной службы.

"Медицинская реабилитация, трудоустройство, помощь, обеспеченность жильем, получение образования. И министр ставит эти вопросы постоянно, и председатель правительства. Все в правительстве об этом думают", - заявил президент.

"Система "заточена" на то, чтобы все это работало самым наилучшим образом. Это огромная работа, и всегда в любой большой работе бывает так, что забыли или что-то недосмотрели. Если вы что-то будете видеть, что не соответствует вашим ожиданиям, передавайте по службе", - сказал Путин.