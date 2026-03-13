Поиск

Суд отказался выпустить под залог экс-главу совета директоров FESCO Северилова

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего председателя совета директоров группы FESCO Андрея Северилова, обвиняемого в растрате, передает в пятницу корреспондент "Интерфакса".

"Апелляционную жалобу отклонить", - огласил решение судья.

Таким образом, Северилов останется под арестом до апреля.

Против избрания меры пресечения в виде залога выступил прокурор.

В ходе заседания представители Северилова предоставили документы о регистрации коммерческой организации в Дубае, собственником которой является деловой партнер бывшего главы совета директоров FESCO.

"Он гарантирует выплату и внесение залога", - сказал адвокат.

Сам Северилов заявил, что готов сотрудничать со следствием и возмещать определенный ущерб. "Я подтверждаю готовность содействовать следствию, готов содействовать в возмещении ущерба", - сказал он.

Ранее адвокаты Северилова и он сам попросили суд отпустить его из СИЗО под залог в 885 млн рублей, то есть в размере, эквивалентном вменяемому ущербу.

Бывший топ-менеджер заявлял, что у него есть возможность внести такую сумму.

12 февраля Мещанский суд Москвы арестовал Северилова на два месяца.

В тот же день был арестован второй фигурант дела – вице-президент по производственному развитию транспортной группы FESCO Борис Иванов.

Обоим бизнесменам вменяется статья 160 УК РФ (присвоение или растрата). Как сообщили в следственном департаменте МВД РФ, "криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла".

Фигуранты дела организовали приобретение по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело. При этом покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании.

В результате были растрачены средства транспортной группы в сумме 885 млн рублей.

В FESCO сообщили, что руководство проинформировано о сложившейся ситуации. "Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам. Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объёме", - сказал представитель группы.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и группе физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей. Через ООО "Холдинговая компания "Давинчи" Северилов владеет 75% в ООО "Сибирский титан" (Томская область).

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В её распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

Москва Мосгорсуд FESCO Андрей Северилов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обнаружено тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован

ФСБ задержала подозреваемых в госизмене в Московской и Тверской областях

Открытое горение на нефтебазе в Краснодарском крае ликвидировано

Российские военные нейтрализовали за ночь 176 беспилотников ВСУ

Таиланд выдал РФ фигуранта дела о вымогательстве в особо крупном размере

 Таиланд выдал РФ фигуранта дела о вымогательстве в особо крупном размере

Ставропольский губернатор сообщил об отражении атаки на промзону Невинномысска

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

 Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 694 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8639 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });