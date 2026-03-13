Суд отказался выпустить под залог экс-главу совета директоров FESCO Северилова

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего председателя совета директоров группы FESCO Андрея Северилова, обвиняемого в растрате, передает в пятницу корреспондент "Интерфакса".

"Апелляционную жалобу отклонить", - огласил решение судья.

Таким образом, Северилов останется под арестом до апреля.

Против избрания меры пресечения в виде залога выступил прокурор.

В ходе заседания представители Северилова предоставили документы о регистрации коммерческой организации в Дубае, собственником которой является деловой партнер бывшего главы совета директоров FESCO.

"Он гарантирует выплату и внесение залога", - сказал адвокат.

Сам Северилов заявил, что готов сотрудничать со следствием и возмещать определенный ущерб. "Я подтверждаю готовность содействовать следствию, готов содействовать в возмещении ущерба", - сказал он.

Ранее адвокаты Северилова и он сам попросили суд отпустить его из СИЗО под залог в 885 млн рублей, то есть в размере, эквивалентном вменяемому ущербу.

Бывший топ-менеджер заявлял, что у него есть возможность внести такую сумму.

12 февраля Мещанский суд Москвы арестовал Северилова на два месяца.

В тот же день был арестован второй фигурант дела – вице-президент по производственному развитию транспортной группы FESCO Борис Иванов.

Обоим бизнесменам вменяется статья 160 УК РФ (присвоение или растрата). Как сообщили в следственном департаменте МВД РФ, "криминальная схема была реализована с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры проекта Восточного транспортно-логистического узла".

Фигуранты дела организовали приобретение по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала коммерческого предприятия, которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело. При этом покупка была совершена в период действия ограничительных мер, предусматривающих запрет на совершение сделок, ухудшающих финансовое состояние компании.

В результате были растрачены средства транспортной группы в сумме 885 млн рублей.

В FESCO сообщили, что руководство проинформировано о сложившейся ситуации. "Мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам. Группа работает в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объёме", - сказал представитель группы.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и группе физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей. Через ООО "Холдинговая компания "Давинчи" Северилов владеет 75% в ООО "Сибирский титан" (Томская область).

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В её распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.