В Гидрометцентре заявили, что московским автомобилистам рано менять резину

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Автомобилистам в Москве и Подмосковье, несмотря на теплую погоду, пока не рекомендуется менять "зимнюю" резину на "летнюю", так как ночью и утром на дорогах сохраняется гололедица, а ночные температуры еще низкие, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Нет, не советую пока. Потому что ночью и утром на дорогах местами гололедица, особенно в области", - сказала Паршина.

Она уточнила, что в ночные часы еще сохраняется низкая температура, что плохо влияет на резину.