Электронная торговля в России выросла в 5,5 раза за семь лет

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Оборот электронной торговли в России с 2019 года вырос в 5,5 раза - с 2 трлн до 11,5 трлн рублей, увеличение спроса в сторону онлайн-покупок привело к трёхкратному росту обращений граждан на тему дистанционной торговли, сообщили в Роспотребнадзоре.

"С учётом глобального развития цифрового рынка безопасность товаров становится важным аспектом доверия потребителей к формату онлайн-покупок в России. С 2019 года оборот электронной торговли вырос в 5,5 раза - с 2 трлн до 11,5 трлн рублей. В связи с ростом количества пользователей маркетплейсов их доля в общем обороте электронной коммерции в России составляет 63%", - сообщили журналистам в ведомстве.

Там отметили, что сдвиг спроса в сторону онлайн-покупок "привёл к трёхкратному росту обращений граждан на тему дистанционной торговли". "От общего числа жалоб в сфере торговли на дистанционную приходится 37%", - добавили в ведомстве.

15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. В 2026 году он проходит под девизом Safe Products, Confident Consumers - "Безопасные товары, уверенные потребители", подчёркивая ключевую важность безопасности продукции и осознанности покупателей, особенно в условиях развития онлайн-торговли.

