Морской терминал загорелся в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Один человек погиб, трое пострадали

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Темрюкский район Краснодарского края подвергся атаке БПЛА, в результате загорелся морской терминал, есть погибший и трое пострадавших, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в субботу.

"Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район. В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. (...) Также, по предварительной информации, пострадали еще три человека - сейчас им оказывают помощь", - говорится в сообщении в канале главы региона в Max.

По словам Кондратьева, к тушению пожара на морском терминале привлечены 96 человек, задействовано 30 единиц техники, в том числе от МЧС России.