Apple оштрафована на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Apple виновной в неудалении запрещенного в РФ контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Apple Distribution International Ltd. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей", - огласил решение судья.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ).

Процесс прошел в закрытом режиме, так как представители Apple заявили, что на заседании могут быть озвучены конфиденциальные данные, касающиеся работы сервисов и другие закрытые сведения о компании.

Ранее в понедельник за неудаление информации на 35 млн руб. был оштрафован мессенджер Telegram, на 3 млн руб. сервис TikTok и на 3 млн руб. - испанский сервис по работе с ИИ Freepik.

Российские суды неоднократно штрафовали Apple за различные правонарушения, в том числе неудаление запрещенной в РФ информации.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Apple, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.