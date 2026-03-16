Вице-премьер Голикова отметила рост числа врачей и медсестер

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - С 2022 года в России отмечается рост количества врачей, медсестер и фельдшеров, сообщила на пленарном заседании форума "Здоровое общество" вице-премьер Татьяна Голикова.

"При выбывании специалистов в связи с возрастом, увольнением и другими причинами мы одновременно видим приток медиков в отрасль. Для нас это важная проблема. За последние два года нам удалось достигнуть перелома - после 2022 года в России отмечается стойкий рост врачей - около 20 тысяч за 2023-2025 годы, в том числе 7 тысяч в 2025 году. А с 2025 года фиксируем увеличение числа фельдшеров и медсестер - плюс 7,5 тысяч", - сказала она.

По ее словам, на это повлияли введенные правительством специальные социальные выплаты, изменение целевой подготовки врачей и различные программы поддержки медицинских работников.

Она добавила, что с 2025 года проводится работа по оценке производительности труда медицинских работников, чтобы наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы.

"Это позволило нашим регионам выявить профицитные специальности и перенаправить врачей, в том числе в первичное звено, отдаленные медицинские организации так называемым "вахтовым методом" с сохранением основного места работы. В прошлом году в отдаленные районы по этой программе было направлено 3,7 тысяч врачей", - уточнила Голикова.

Глава МВД поручил снизить нагрузку на полицейских путем оптимизации рутинных функций

Telegram оштрафован на 35 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Уничтожено 38 беспилотников, летевших на Москву в понедельник

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 30

Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и выпускают самолеты по согласованию

Число пытавшихся атаковать Москву БПЛА возросло до 26

Пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 780 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8677 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
