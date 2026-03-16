Вице-премьер Голикова отметила рост числа врачей и медсестер

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - С 2022 года в России отмечается рост количества врачей, медсестер и фельдшеров, сообщила на пленарном заседании форума "Здоровое общество" вице-премьер Татьяна Голикова.

"При выбывании специалистов в связи с возрастом, увольнением и другими причинами мы одновременно видим приток медиков в отрасль. Для нас это важная проблема. За последние два года нам удалось достигнуть перелома - после 2022 года в России отмечается стойкий рост врачей - около 20 тысяч за 2023-2025 годы, в том числе 7 тысяч в 2025 году. А с 2025 года фиксируем увеличение числа фельдшеров и медсестер - плюс 7,5 тысяч", - сказала она.

По ее словам, на это повлияли введенные правительством специальные социальные выплаты, изменение целевой подготовки врачей и различные программы поддержки медицинских работников.

Она добавила, что с 2025 года проводится работа по оценке производительности труда медицинских работников, чтобы наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы.

"Это позволило нашим регионам выявить профицитные специальности и перенаправить врачей, в том числе в первичное звено, отдаленные медицинские организации так называемым "вахтовым методом" с сохранением основного места работы. В прошлом году в отдаленные районы по этой программе было направлено 3,7 тысяч врачей", - уточнила Голикова.