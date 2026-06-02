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Бензин в Севастополе появится в свободной продаже 3 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что свободная продажа бензина всех марок в городе возобновится ориентировочно с 14:00 в среду, 3 июня.

"В течение завтрашнего утра продолжится подвоз топлива, рассчитываем, что ориентировочно с обеда (~14:00) бензин будет в свободной продаже. Время сообщу дополнительно", - написал Развожаев в своем канале Мах.

Он добавил, что сегодня в ночь со 2 на 3 июня и в первую половину дня 3 июня в Севастополе отпуск топлива всех марок будет производиться только для оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Михаил Развожаев Севастополь
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