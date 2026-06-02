Росавиация сняла ограничения сертификата AZUR air

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Росавиация сняла ограничения сертификата эксплуатанта авиакомпании AZUR air, соответствующий приказ подписал глава ведомства Дмитрий Ядров.

"По результатам проверки три самолета из парка авиакомпании эксплуатироваться пока не будут - проведенная бороскопия выявила отклонения в параметрах их двигателей. Остальные воздушные суда перевозчика - шесть машин - допущены к полетам", - заявил Ядров, которого цитирует пресс-служба.

По рекомендации ведомства перевозчик провел внутренний аудит подразделений и принял корректирующие меры: сократил интервалы проведения бороскопических исследований двигателей; увеличил частоту подготовки летных экипажей на полнопилотажном тренажере Boeing 757/767, а также частоту комплексных проверок самолетов инспекторским составом авиакомпании. Кроме того, пересмотрена процедура обеспечения неснижаемого запаса запчастей и компонентов в техническом центре компании во "Внуково" и на линейных станциях.

AZUR air предпринимает необходимые меры для возвращения в расписание трех самолетов, эксплуатация которых временно приостановлена, заявил гендиректор компании Евгений Королев, слова которого приводятся в сообщении. Их возвращение в строй пройдет "в строгом соответствии с новыми техническими регламентами", заверил он.

В марте Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air до 8 июня после внеплановой проверки Ространснадзора. Основанием для нее стали многочисленные задержки рейсов в начале года, которые были связаны, в том числе, с отказами двигателей. Если до указанного срока нарушения не будут устранены, сертификат будет аннулирован, предупреждали в Росавиации.

AZUR air работает по заказу туроператоров, основной партнер - Fun&Sun (ранее им был ANEX Tour). По итогам 2025 года авиакомпания замкнула десятку крупнейших в РФ по пассажиропотоку (перевезла 2,3 млн человек, -1% г/г). Парк компании состоит из 23 Boeing разного типа, при этом число самолетов в эксплуатации после событий 2022 года постепенно снижалось. Так, согласно открытым данным, к середине 2025 года "на крыле" у AZUR air оставалось 12 машин, затем их стало девять, сейчас - шесть.