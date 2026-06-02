РФ ввела персональные санкции против пяти британских подданных

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство сделало заявление о персональных санкциях в отношении представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, предупредив Лондон, что любые усилия британских политэлит по дальнейшему разжиганию русофобии получат решительный отпор.

"Провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц, распространение инсинуаций о России и практические шаги Лондона по накачке киевского режима вооружением и военной техникой свидетельствуют о неослабевающем настрое руководства Соединенного Королевства на продолжение жесткого системного противостояния с нашей страной", - отмечается в документе, размещенном во вторник на сайте МИД.

В ответ на эти враждебные действия, отметили на Смоленской площади, принято решение о расширении российского "стоп-листа" за счет ряда представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании, "причастных к тиражированию клеветнических домыслов и ложных сведений о политике руководства России и общественно-политических событиях в нашей стране, а также призывающих к сохранению и наращиванию давления на Москву под предлогом реагирования на СВО".

Кроме того, отмечает МИД, в список включены "руководители профилирующихся на тематике безопасности британских компаний, занимающихся подбором кадров для неонацистского режима под предлогом реализации псевдогуманитарных проектов на Украине".

"Вновь призываем Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов, а также от поддержки режима Зеленского, ведущей лишь к новым жертвам среди мирного населения и разрушению украинской государственности. Предупреждаем, что любые усилия британских политэлит по дальнейшему разжиганию русофобии, преднамеренному нанесению ущерба международной репутации нашей страны и раскручиванию антироссийского санкционного маховика неизбежно получат решительный отпор", - подчеркивается в заявлении.

МИД РФ приводит список британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию:

1. Браудер, Александр (Browder, Alexander), автор содержащего дезинформацию доклада политологического института "Общество Генри Джексона" (признан в РФ нежелательной организацией);

2. Бэлтон, Кэтрин (Belton, Catherine), журналистка газеты "Вашингтон Пост";

3. Лафер, Элис Мэри (Laugher, Alice Mary), управляющий директор компании Committed to Good (дочерняя фирма Chelsea Group);

4. Уэстбери, Ричард Николас (Westbury, Richard Nicholas), один из основателей и председатель совета директоров компании Chelsea Group;

5. Холмс, Ричард (Holmes, Richard), журналист британского издания "I".

"Работа над расширением российского "стоп-листа" в ответ на недружественные действия властей Великобритании будет продолжена", - заверили на Смоленской площади.