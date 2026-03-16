Поиск

Госдума во вторник обсудит ратификацию соглашения с Белоруссией о взаимном исполнении постановлений судов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит проект закона о ратификации Соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений, заявил председатель палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"На пленарном заседании 17 марта обсудим ратификацию Соглашения между Россией и Беларусью о порядке взаимного исполнения судебных постановлений", - цитирует пресс-служба Госдумы слова Володина по итогам Совета Думы.

Согласно документу, судебные постановления, вынесенные компетентными судами одной стороны, не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются на территории другой стороны.

Как отметил Володин, вопросы укрепления единого правового пространства Союзного государства - среди ключевых в повестке работы депутатов Государственной Думы. "Ратификация Соглашения позволит дополнительно усилить судебную защиту граждан наших стран, оперативнее решать вопросы в части восстановления их нарушенных прав", - добавил он.

Госдума Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
