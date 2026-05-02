Поиск

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 215 украинских дронов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 20:00 пятницы до 8:00 субботы по Москве перехватили и уничтожили 215 украинских беспилотников над российскими регионами, а также Азовским и Черным морями, сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве заявили, что БПЛА нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 мая 2026 года Военная операция на Украине
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

