Открытое пламя потушили на морском терминале в Туапсе

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Специалисты потушили открытое горение на морском терминале в Туапсе, сообщает оперштаб Краснодарского края в своем канале в мессенджере Max.

"Пожарным удалось локализовать возгорание в 9:22 с последующей ликвидацией открытого огня", - говорится в сообщении.

На месте работают 143 человека, привлечено 25 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщалось, пожар на территории морского терминала в Туапсе возник в результате атаки БПЛА в ночь на пятницу, пострадавших нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в мессенджере Max сообщил, что специалисты принимают необходимые меры, чтобы не допустить попадания нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепили защитное сооружение и подняли дамбу, также заменили отработавшие боновые заграждения на новые.