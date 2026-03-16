Герасимов заявил, что группировка "Запад" ликвидирует остатки украинских подразделений на восточном берегу Оскола

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировки "Запад" продолжают действия по ликвидации украинских сил, которые блокированы на восточном берегу реки Оскол, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в понедельник.

"Соединения группировки войск "Запад" продолжают ликвидацию остатков подразделений ВСУ, блокированных на восточном берегу реки Оскол, вблизи Новоосиново в районе площадью 2,5 на 3 км", - сказал Герасимов на совещании в "Южной" группировке.

По его словам, первоначально район блокирования составлял порядка 10 на 15 км. "В самом населенном пункте ведутся уличные бои, более 85% территории взято под наш контроль", - сообщил начальник Генштаба.