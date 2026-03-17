Заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 в РФ продолжает снижаться

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 в России продолжает снижаться, среди выявленных случаев гриппа отмечается рост количества заболевших гриппом А(H1N1)pdm09 и гриппом В, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 11-й неделе 2026 года зарегистрировано 639 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года. По данным лабораторного мониторинга, в структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2), также увеличиваются доли вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и В", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

На прошедшей неделе, как сообщили в Роспотребнадзоре, также было зарегистрировано более 3,8 тыс. случаев заболеваний COVID-19.

Неделей ранее сообщалось о 678 тыс. случаев ОРВИ и гриппа и о 4,7 тыс. случаев COVID-19.