Экспертный совет ФАС рассмотрит комиссии маркетплейсов и условия предоставления скидок

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Экспертный совет по развитию конкуренции в области информационных технологий при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России в пятницу, 20 марта, рассмотрит несколько из оставшихся до сих пор неурегулированными вопросов функционирования маркетплейсов, в том числе условия предоставления скидок на товары за счет цифровой площадки и принципы установления комиссий для продавцов.

"В рамках заседания планируется рассмотреть вопросы формирования комиссий цифровых платформ, разработки коммерческой политики инвестиций маркетплейсов в цены продавцов, включая условия, критерии предоставления и их источник", - говорится в сообщении ФАС.

Экспертный совет также, как ожидается, изучит перспективы создания технического функционала для получения маркетплейсом согласия продавца на инвестиции в цену товара без ухудшения условий взаимодействия на площадке.

В прошлом году в РФ был принят закон о платформенной экономике, регулирующий, в том числе, работу маркетплейсов. Он должен вступить в силу с октября 2026 года, при этом ряд вопросов остаются неурегулированными. В частности, закон запрещает маркетплейсам предоставляться скидки на товары за счет продавца без его согласия, но нет аналогичного запрета на предоставление скидок за счет самого маркетплейса. Регуляторы неоднократно указывали на необходимость зафиксировать требование о получении согласия продавца и в случае, если скидку оплачивает сама цифровая платформа, так как это оказывает влияние на его ценовую политику на других площадках.

В отношении комиссий маркетплейсов заявлялось о необходимости выравнять условия работы на цифровых площадках для разных групп продавцов. Так, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявлял, что считает недопустимой практику, когда маркетплейсы устанавливают комиссии в отношении поставщиков импортной продукции ниже, чем для поставщиков отечественных товаров. С аналогичной позицией выступил в конце января министр экономического развития РФ Максим Решетников: "Отдельного внимания требуют вопросы ценообразования на платформах и разницы комиссий для иностранных и российских продавцов. Здесь мы с Федеральной антимонопольной службой анализируем эти практики, есть соответствующее поручения президента и правительства. Конечно, наше отношение - эта практика негативная".