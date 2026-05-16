Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране

Как отметил глава "Росатома", оборудование для второго энергоблока изготавливается в плановом порядке

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о возобновлении работ на площадке АЭС "Бушер" в Иране, несмотря на безрезультатные переговоры США и Ирана.

"Несмотря на то, что переговоры между США и Ираном стали все больше похожи на бег по лабиринту с многочисленными дипломатическими тупиками, площадка сооружения постепенно оживает, возобновлены работы по бетонированию и армированию зданий второго сооружаемого энергоблока АЭС", - сказал он журналистам.

Лихачев отметил, что оставшиеся на площадке российские специалисты в рамках исполнения контрактных обязательств уже включились в активное взаимодействие с подрядчиками.

"Оборудование для второго энергоблока - реактор и парогенераторы - продолжает изготавливаться в плановом порядке", - сказал глава "Росатома".

Он подчеркнул, что небольшое количество российских сотрудников, оставшихся в Бушере, компенсируется тем, что большинство из них - высококвалифицированные руководители. Кроме того, дистанционно развернута техническая и консультационная поддержка строительных операций.

"Мы приступили к разработке планов по наращиванию численности, но при этом нам приходится учитывать военную обстановку. На прошлой неделе Иран и США обменялись очередными ударами, сегодня в американской прессе опять появились публикации о возможном возобновлении конфликта. До прояснения обстановки решение о возвращении персонала на площадку в полном объёме принимать мы не имеем право", - заключил Лихачев.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (мощность энергоблоков II и III - 2,1 тыс. МВт суммарно).